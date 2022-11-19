موسم الرياض 2022 يحقق نجاحًا باهرًا بابتكار حدث عالمي للجمال في بوليفارد حواء

صنع بوليفارد حواء منظرًا مبهرًا خلال فعالياته التي أُقيمت اليوم في منطقة بوليفارد رياض سيتي، حيث جُمع عالم التجميل وأشهر خبرائه والمهتمين به في فعالية منحت تجارب استثنائية للسيدات الزائرات لموسم الرياض 2022 حققت نجاحًا رائعًا، كونها أضخم حدث في الجمال يقدم في قالب ترفيهي مميز.
وشهد بوليفارد حواء إقبالاً كبيرًا واهتمامًا واسعًا من السيدات اللاتي حضرن في وقتٍ مبكر للاستمتاع بالفعالية التي استقطبت أكثر من 17 علامة تجارية عالمية في عالم التجميل تنوعت ما بين العطورات وأبرز مستحضرات التجميل ومنتجات العناية بالبشرة.
وأقيمت ورش عمل للجمال في عددٍ من المواقع بمنطقة بوليفارد استديو التي تضم فعالية بوليفارد حواء وقادها خبراء التجميل العالميون، وتضمنت استشارات تجميلية، وجلسات للحديث عن كيفية العناية بالبشرة، وتطبيقًا عمليًا لطريقة وضع المكياج من أشهر المتخصصين، ومنهم شريف طانيوس وبسام فتوح وحنان النجادة وعبد الله الرفاعي وثريا شوقي وحنان كعدور وجو رعد.
كما شارك في الفعالية عددٌ من السعوديات الخبيرات في المجال، ومنهن أريج التركي وحصة العجاجي وآلاء العامودي، لتمزج الخبرات المحلية بالعالمية في أكبر حدث للجمال والترفيه.
واستقبلت السجادة الحمراء في بوليفارد حواء خبراء التجميل والعناية بالبشرة بصورة تُظهر الاحتفاء بعالم الجمال والمهتمين به، كما قضت الزائرات أوقاتًا ممتعة بين التسوق واستكشاف أميز مستحضرات وأدوات التجميل العالمية.
ويستمر موسم الرياض 2022 في صناعة الترفيه المبتكر الذي يتميز في سائر أنشطته، كما أصبح يشكل محطة كبرى تلفت أنظار المهتمين حول العالم، بما يقدمه من فعاليات ترفيهية ترضي كل الأذواق والتطلعات.
ويتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتليفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات السعودية والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.