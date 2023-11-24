58 % في السعودية يخططون لشراء سيارات كهربائية

فيما يتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، إلى مستوى قياسي يبلغ 9 % من إجمالي سيارات الركاب بحلول نهاية العام، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بيع أكثر من مليون سيارة كهربائية في أمريكا خلال عام واحد.