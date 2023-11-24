58 % في السعودية يخططون لشراء سيارات كهربائية

يخطط 58 % في السعودية لشراء سيارات كهربائية، وأظهر 43 % من المشاركين، في دراسة حديثة، زيادة الوعي لدى المستهلكين في المملكة تجاه السيارات الكهربائية.
وكشفت دراسة أجرتها شركة "إبسون" في السعودية والإمارات ومصر، جمعت فيها آراء أكثر من 300 الف شخص، عن وعي كبير في الاستفادة من مصادر الطاقة المتنوّعة والتقنية الجديدة.
فيما يتوقع أن تصل مبيعات السيارات الكهربائية في الولايات المتحدة، إلى مستوى قياسي يبلغ 9 % من إجمالي سيارات الركاب بحلول نهاية العام، وستكون هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها بيع أكثر من مليون سيارة كهربائية في أمريكا خلال عام واحد.