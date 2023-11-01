بين 36 و10 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة 36 مئوية فيما سجلت السودة 10 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في جدة والأحساء 35 مئوية، والدمام وينبع 34 درجة، وكل من جازان والصمان والقنفذة 33 مئوية، تليها وادي الدواسر وشرورة والخرج والدهناء 32 درجة.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت السودة في أدنى القائمة بـ10 مئوية، تليها أبها 14 درجة، والباحة 15 مئوية، وطريف 16 مئوية، وتبوك والطائف 17 درجة، وكل من حائل وعرعر وسكاكا والقريات والمجمعة 18 درجة.
وسجلت مكة المكرمة وتبوك وسكاكا وجازان نسبة رطوبة 90%.