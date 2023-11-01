بين 36 و10 مئوية.. مكة المكرمة تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والسودة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأربعاء، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت مكة المكرمة أعلى درجة حرارة 36 مئوية فيما سجلت السودة 10 مئوية.