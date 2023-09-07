الجزر والشواطئ والأنشطة البحرية بالسعودية تُلفت أنظار عشاق الاستكشاف والمغامرة حول العالم

وتستقطب المملكة أعدادًا كبيرة من هواة الشواطئ والأنشطة البحرية بالمنطقة والعالم؛ للاستمتاع بتلك الوجهات والتجارب المذهلة؛ وخاصة بعد أن أصبحت زيارة المملكة أكثر يسرًا وسهولة من أي وقت مضى؛ بعد توفر عدة أنواع من التأشيرات لزيارة المملكة، وهي: تأشيرة الزائر الإلكترونية وتشمل مواطني 59 دولة، وتتيح الزيارة لأهداف السياحة أو العمرة خارج موسم الحج، أو زيارة الأهل والأصدقاء أو حضور الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، بالإضافة إلى 7 فئات هم: (المقيمون في الولايات المتحدة أو المملكة المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، أو حاملو تأشيرات المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة أو الشنجن، والمقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي)، وأخيرًا تأشيرة المرور التي تتيح الإقامة لمدة 96 ساعة في المملكة للعابرين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس، قبل الوصول إلى وجهتهم النهائية.