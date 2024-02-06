"حالات مطرية متتابعة" شيمتها الاتساع.. "الجهني": الفرص تتحسن "امتداد ثم شمول"

كشف الخبير المناخي، العضو المؤسس في جمعية الطقس والمناخ السعودية الدكتور زياد الجهني، عن حالات مطرية متتابعة تتميز بالاتساع والشمولية، مشيراً إلى أنه مع بداية اندفاع الموجة المدارية الرطبة هذه الليلة، ستتحسن فرص جنوب منطقة الرياض والربع الخالي.