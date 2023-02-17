إغلاق موقع سكني ومصادرة "7" أطنان مواد غذائية فاسدة بالعاصمة المقدّسة

واصلت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في وكالة البلديات تكثيف حملاتها الميدانية بمساندة الجهات الأمنية خلال هذه الأيام لإزالة الظواهر السلبية التي تشكّل تشوّهاً للمشهد البصري، ومتابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، والتأكّد من استيفاء الاشتراطات الصحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكّل خطراً على صحة وسلامة الأهالي والزوّار في البلد الحرام.
وقامت الفِرق الرقابية التابعة لبلدية المسفلة الفرعية، بمشاركة الجهات الأمنية، بتنفيذ حملات ميدانية مفاجئة ضمن نطاقها الإشرافي، وضبطت مبنى سكنياً تديره عمالة مخالفة لنظام الإقامة والعمل.
وأوضحت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدّسة أن المبنى أُعِد لتخزين وتجهيز اللحوم الفاسدة والمنتهية الصلاحية لغرض إعداد وجبات "السيريه" وتوزيعها، مضيفة أنه تمّ إتلاف 7 أطنان من اللحوم ومصادرة الأدوات وإغلاق الموقع فوراً وتسليم المخالفين إلى الجهات المختصة.
وعلى صعيدٍ متصلٍ نُفذت بلدية المنطقة المركزية الفرعية؛ حملة على السوق العشوائي بدحلة الرشد، والسوق العشوائي بحارة يمن بالعاصمة المقدّسة، وأسفر عنهما؛ ضبط مستودع مخالف، إضافة إلى ضبط مباسط عشوائية مخالفة، وتمّت مصادرة أكثر من (2800) كجم من الفواكه والخضار، وجرى تسليمها بعد التأكّد من سلامتها لجمعية إكرام لحفظ الطعام وإتلاف الفاسد منها.
كما واصلت بلدية العمرة الفرعية جولاتها الرقابية لمعالجة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة ضمن النطاق الإشرافي للبلدية، مما أسفر عن تلك الجولات مصادرة (951) كجم خضراوات وفواكه، وتسليم الصالح منها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.
وفي السياق نفسه نفّذت بلدية العزيزية الفرعية حملة ميدانية لمكافحة الظواهر السلبية والمباسط المخالفة ضمن النطاق الإشرافي للبلدية بمشاركة الجهات الأمنية، وأسفر عنها ضبط عددٍ من المباسط المخالفة، وتمّ اتخاذ اللازم حيالها حسب الإجراءات والأنظمة المتبعة.
وأكّدت أمانة العاصمة المقدّسة مواصلة جهودها من خلال الحملات الميدانية المشتركة مع الجهات الأمنية في التصدّي لكل الظواهر السلبية، التي تسبّب التشوّه البصري، داعيةً الجميع إلى التعاون بالإبلاغ عن أيّ ملاحظاتٍ أو مخالفاتٍ عبر رقم البلاغات الموحّد 940.