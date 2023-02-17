إغلاق موقع سكني ومصادرة "7" أطنان مواد غذائية فاسدة بالعاصمة المقدّسة

واصلت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في وكالة البلديات تكثيف حملاتها الميدانية بمساندة الجهات الأمنية خلال هذه الأيام لإزالة الظواهر السلبية التي تشكّل تشوّهاً للمشهد البصري، ومتابعة كافة الأنشطة المتعلقة بالصحة العامة، والتأكّد من استيفاء الاشتراطات الصحية، وإبعاد كل ما يمكن أن يشكّل خطراً على صحة وسلامة الأهالي والزوّار في البلد الحرام.