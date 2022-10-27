في ختام زيارته وزير الحج يعقد 7 اجتماعات في إندونيسيا لتسهيل قدوم المعتمرين وتعزيز التعاون المشترك

ودعا الربيعة كافة الراغبين في أداء مناسك العمرة إلى زيارة المواقع الإسلامية والتاريخية التي تحتضنها مدن ومناطق المملكة، وخصوصًا في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لإثراء تجربتهم الدينية، لافتًا إلى أن المملكة تذخر بعدد كبير من المواقع الدينية والتاريخية التي تستحق الزيارة، وآخرها تدشين 8 مواقع جديدة من قبل أمير المدينة المنورة رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، شملت؛ مسجد الغمامة، مسجد السقيا، مسجد الراية، مسجدي أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما، ومسجد بني أنيف، وبئر غرس، إحدى أهم الآبار النبوية، وقصر عروة بن الزبير.