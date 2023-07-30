49 مئوية.. هذه المدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الدمام والأحساء والدهناء 49 مئوية؛ فيما سجلت الباحة أقل درجة حرارة 20 مئوية.