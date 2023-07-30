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49 مئوية.. هذه المدن تسجل أعلى درجة حرارة بالمملكة والباحة الأدنى
الأرصاد: ينبع والوجه وجدة وجازان أعلى رطوبة بنسبة 95% و80%
كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، اليوم الأحد، على بعض مدن المملكة؛ حيث سجلت الدمام والأحساء والدهناء 49 مئوية؛ فيما سجلت الباحة أقل درجة حرارة 20 مئوية.
وأوضح المركز أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، كالتالي: الدمام والأحساء والدهناء 49 مئوية، وكل من مكة المكرمة والصمان ووادي الدواسر وحفر الباطن والخرج 46 مئوية، والرياض والتنهات وشرورة 45 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى جاءت الباحة في أدنى القائمة بـ20 مئوية، تليها أبها 21 درجة، والقريات وطريف 22 مئوية والطائف 24.
وسجلت ينبع والوجه وجدة وجازان أعلى رطوبة بنسبة 95% و80%.