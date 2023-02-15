فرصة لزخات متفرقة من الأمطار في أجزاء متفرقة من شرق وشمال المملكة

يُتوقع أن يكون الطقس باردًا نسبيًّا إلى بارد شمال السعودية وصولًا إلى حائل؛ بينما تكون الأجواء دافئة في باقي المناطق ومائلة للحرارة في بعض مناطق تهامة والساحل في جنوب غرب وغرب المملكة.