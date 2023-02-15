يُتوقع أن يكون الطقس باردًا نسبيًّا إلى بارد شمال السعودية وصولًا إلى حائل؛ بينما تكون الأجواء دافئة في باقي المناطق ومائلة للحرارة في بعض مناطق تهامة والساحل في جنوب غرب وغرب المملكة.
وهناك فرصة لزخات متفرقة من الأمطار في أجزاء متفرقة من شرق وشمال المملكة، كما توجد احتماليةٌ أن تشمل أجزاءَ محدودة من جازان وعسير في ساعات ما بعد الظهر والمساء.
وتكون الرياح معتدلة السرعة في عموم المناطق بينما تكون جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية شرق مناطق: (الباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وشمال منطقة عسير) تثير هذه الرياح الغبار والأتربة.