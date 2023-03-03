شاهد.. أقل من أسبوعين وتحقق الحلم.. طفل الزلزال يعانق رونالدو.. و"آل الشيخ": فرحتك فرحة لي

وكانت البداية عند فريق الإنقاذ السعودي الذي ساهم في إغاثة ضحايا الزلزال، والتقى أفراده أحد الأطفال، ويُدعى نبيل سعيد، ويقطن بمنطقة "مسبح الشعب" في اللاذقية؛ لينتشر له مقطع فيديو وهو يطلب منهم مقابلة نجم فريق النصر، الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لافتًا إلى أنه يتيم، وأنه يعيش مع والدته بعد وفاة والده.