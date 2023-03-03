شاهد.. أقل من أسبوعين وتحقق الحلم.. طفل الزلزال يعانق رونالدو.. و"آل الشيخ": فرحتك فرحة لي

أسبوعان فقط كانا كافيَيْن لاختصار الحلم الذي ظل يراود الطفل السوري "نبيل سعيد" بلقاء الظاهرة البرتغالي كريستيانو رونالدو، عقب انتشار قصته المؤثرة إثر الزلزال المروع الذي ضرب سوريا وتركيا في مطلع الشهر الماضي، وحصد أرواح الآلاف.
وكانت البداية عند فريق الإنقاذ السعودي الذي ساهم في إغاثة ضحايا الزلزال، والتقى أفراده أحد الأطفال، ويُدعى نبيل سعيد، ويقطن بمنطقة "مسبح الشعب" في اللاذقية؛ لينتشر له مقطع فيديو وهو يطلب منهم مقابلة نجم فريق النصر، الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، لافتًا إلى أنه يتيم، وأنه يعيش مع والدته بعد وفاة والده.
انتشر الفيديو بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الجواب عند رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، الذي نشر عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر تغريدة، قال فيها: "يا ولدي أبشر، وأهلاً وسهلاً بك أنت ووالدتك معك. يا أهل الخير من يوصلني له؟".
تحققت أمنية الصغير؛ إذ نشر آل الشيخ مقطع فيديو، يوثق وصول الطفل إلى السعودية بعد أن تكفل بنقله برفقة أسرته من سوريا إلى السعودية؛ لتحقيق حلمه برؤية نجمه المفضل.
وكتب آل الشيخ معلقًا على الفيديو: "الله يكتب أجر فرحته لمولاي -حفظه الله- وسمو سيدي قائدنا الملهم وعراب الرؤية -حفظه الله- وللشعب السعودي الكريم. اليوم أنا سعيد الحمد الله".
كما عبَّر الطفل السوري عن فرحته بتحقيق أمنيته قائلاً: "شكرًا معالي المستشار تركي آل الشيخ على هذه الدعوة الحلوة. والله يحقق لك كل شيء تتمناه يا رب. وما مصدق أني جئت إلى السعودية".
من جانبه، تفاعل رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، مع وصول الطفل السوري إلى السعودية، وعلّق عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "الله يجزي ولاة أمرنا ومعاليكم كل خير. وإن شاء الله يشرفنا هو وعائلته في النادي، وفي أول مباراة".
في الغضون، تفاعل مغردون مع تحقيق أمنية الطفل، وقال أحدهم: "لم يستغرق حلم الطفل السوري أسبوعين حتى تم تحقيقه من قِبل تركي آل الشيخ، الذي جبر بخاطر هذا الطفل الذي عاش أيامًا عصيبة. اللهم اجعل هذا البلد آمنًا".
وفي السياق نفسه، زار الطفل نبيل ملعب "مرسول بارك" برفقة عائلته لمشاهدة مباراة النصر والباطن اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشرة من مسابقة دوري روشن. كما نشر المستشار تركي آل الشيخ مقطع فيديو، يُظهر لحظة اللقاء المنتظر بين الصغير السوري والأسطورة البرتغالي رونالدو.
وفي الفيديو ظهر الطفل وقد بدت عليه السعادة الغامرة لحظة رؤية رونالدو، الذي بادر بعناق الطفل؛ ليرد الأخير عليه بعناق حار، يكشف عن فرحته الشديدة بتحقيق حلمه أخيرًا برؤية لاعبه المفضل.
وقد علّق آل الشيخ على الفيديو بقوله: "فرحتك فرحة لي. حفظ الله مولاي الملك وسمو سيدي القائد الملهم ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشعب السعودي الكريم. والشكر للنجم العالمي الكبير".
وبالرغم من الظروف الطاحنة التي يعيشها السوريون بسبب تداعيات الحرب يبدو أن القدر شاء أن يبتسم إلى الصغير نبيل، الذي عاش لحظات من السعادة، لن ينساها طوال عمره؛ وذلك بعدما قابل نجمه المفضل رونالدو بدعوة كريمة من السعودية، التي استضافته ووالدته وأشقاءه؛ لتمنحه فرصة للسعادة، تجعله قادرًا على مواجهة ألم الأوضاع الصعبة وكارثة الزلزال.