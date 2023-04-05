قامت بها جامعة أسترالية.. دراسة حديثة تكشف لغز الهياكل الحجرية في العلا

وتضيف الدراسة أنه، خلال الفترة بين عامي 2019 و2020، أجريت حُفَر استكشافية في العلا، وبلغ طول أحد المواقع 140 مترًا، وعرضه 20 مترًا من الحجر الرملي، وفي رأسه غرفة شبه مجوفة، داخلها ثلاثة أحجار عمودية كبيرة فُسّرت بأنها "العرش" أو الأحجار المقدسة، وكان يحيط بها قرون الماشية والماعز والغزلان التي يحافظ عليها جيدًا، واقتصر الاكتشاف على الأجزاء العلوية لها؛ مثل الأسنان والجماجم والقرون، وينتمي الجزء الأكبر منها إلى ذكور الحيوانات التي تتراوح أعمارها بين عامين و12 عامًا.