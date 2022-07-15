السفير الأمريكي الأسبق في الرياض: نحتاج إلى السعودية.. والاستثمار الأجنبي مهم لرؤية 2030

أكد روبرت جوردان، السفير الأمريكي الأسبق في الرياض، أن بلاده في حاجة إلى السعودية، مشيرًا إلى أن تشجيع الاستثمار الأمريكي، وتشجيع المنافسة الأمريكية مع الصينيين والروس على الاستثمار في السعودية، أمرٌ مهم للمصالح الأمريكية، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن للمملكة العربية السعودية.