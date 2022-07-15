السفير الأمريكي الأسبق في الرياض: نحتاج إلى السعودية.. والاستثمار الأجنبي مهم لرؤية 2030

أكد روبرت جوردان، السفير الأمريكي الأسبق في الرياض، أن بلاده في حاجة إلى السعودية، مشيرًا إلى أن تشجيع الاستثمار الأمريكي، وتشجيع المنافسة الأمريكية مع الصينيين والروس على الاستثمار في السعودية، أمرٌ مهم للمصالح الأمريكية، وذلك على هامش زيارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن للمملكة العربية السعودية.
وقال "جوردان": "إن الاستثمار الأجنبي المباشر مهم لمشروع رؤية 2030؛ قد يكون هذا مشروعًا طموحًا في أعين البعض، لكنه مستقبل السعودية"، بحسب ما نقلت عنه شبكة "CNN" الأمريكية.
وأضاف السفير الأمريكي الأسبق: "هم بحاجة إلى التخلص من اعتمادهم على النفط، ويحتاجون إلى تطوير عمليات ضخمة على البحر الأحمر، والسياحة، والمدن الجديدة".
وتابع: "إنهم بحاجة للدخول إلى القرن الحادي والعشرين بطرق مختلفة، وأن يكونوا روادًا في التكنولوجيا والطاقة البديلة، وجزءًا كبيرًا من تلك المساحة. وللقيام بذلك يجب أن يكون لديهم استثمار أجنبي مباشر".
وشدَّد "جوردان" على ضرورة تشجيع المنافسة الأمريكية مع الصين وروسيا على الاستثمار في تلك المشاريع الضخمة، وقال: "لذا فإن تشجيع الاستثمار الأمريكي وتشجيع المنافسة الأمريكية مع الصينيين والروس، المتلهفين أيضًا للدخول في هذا المجال، أعتقد أنه أمر مهم للغاية فيما يخص المصلحة الوطنية".