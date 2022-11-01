أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس أمناء "جائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع"

ترأس الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض اليوم اجتماع مجلس أمناء جائزة الأمير فيصل بن بندر للتميز والإبداع.
وقال مدير عام التعليم بمنطقة الرياض أمين عام الجائزة الدكتور حسن بن محسن خرمي: إطلاق هذه الجائزة الوطنية يأتي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية والتنموية لرؤية المملكة 2030م من خلال تهيئة البيئة الممكِّنة للأفراد والمؤسسات نحو التميز والإبداع وبناء مجتمع المعرفة.
وثمّن عالياً جهود الأمير فيصل بن بندر أمير منطقة الرياض في تحويل فكرة التحفيز والتشجيع لأبناء وبنات المنطقة إلى عمل مستدام من خلال هذه الجائزة.
وأضاف "خرمي": الجائزة تسعى من خلال انطلاقتها الأولى إلى تحقيق الريادة ونشر التميز والإبداع والابتكار، وتعزيز البيئة التنافسية في منطقة الرياض، وفق قيم الجائزة، والتي تتمثل في التميز والإبداع والشفافية والعدالة والمواطنة والتنافس الإيجابي.
وأردف: تهدف الجائزة إلى تحفيز القطاعات الحكومية والخاصة على تبني معايير التميز والإبداع وتطويرها، وفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وصولاً إلى إبراز المبدعين والمتميزين من الأفراد والمؤسسات الذين يُسهمون بمنجزاتهم في نهضة الوطن ورفعته إقليمًيا ودوليًا.
وتابع: الجائزة ستركز في دورتها الأولى على تحقيق الركيزة الأولى في برنامج تنمية القدرات البشرية بتقديم جوائز للطالبات والطلاب من سكان منطقة الرياض ومحافظاتها في عدة مجالات سواء في الاختبارات الوطنية والمهارات والاحتفاء بإسهامات الطلاب والطالبات، والتي ستسهم بدورها في تحسين المخرجات الأساسية في التعليم العام أو الجامعي ثم سيتم التوسع في الدورات القادمة بشكل سنوي لتشمل الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة؛ لدورهم المحوري والأساسي في تنمية الإنسان وتنمية الخدمات وتطويرها على مستوى المنطقة، مضيفاً أنه قد تم اختيار الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مقراً للجائزة.
يُذكر أن مجلس أمناء الجائزة يضم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض رئيساً للمجلس، الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض نائباً لرئيس مجلس الأمناء، الأمير عبدالعزيز بن محمد بن عياف عضواً ورئيساً للجنة التنفيذية للجائزة، وعدداً من رؤساء الجامعات ورجال الأعمال والعلم في المنطقة أعضاء مجلس أمناء الجائزة ولجنتها التنفيذية وأمانتها العامة.