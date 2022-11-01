أمير الرياض يرأس اجتماع مجلس أمناء "جائزة فيصل بن بندر للتميز والإبداع"

وتابع: الجائزة ستركز في دورتها الأولى على تحقيق الركيزة الأولى في برنامج تنمية القدرات البشرية بتقديم جوائز للطالبات والطلاب من سكان منطقة الرياض ومحافظاتها في عدة مجالات سواء في الاختبارات الوطنية والمهارات والاحتفاء بإسهامات الطلاب والطالبات، والتي ستسهم بدورها في تحسين المخرجات الأساسية في التعليم العام أو الجامعي ثم سيتم التوسع في الدورات القادمة بشكل سنوي لتشمل الأفراد والقطاعات الحكومية والخاصة؛ لدورهم المحوري والأساسي في تنمية الإنسان وتنمية الخدمات وتطويرها على مستوى المنطقة، مضيفاً أنه قد تم اختيار الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض مقراً للجائزة.