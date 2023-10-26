"56" برنامجًا أكاديميًّا تعتمدها "تقويم التعليم" لجامعة الملك عبدالعزيز

وأضاف: أنه بعد توقيع اتفاقيات الاعتماد تكون ما نسبته "90%" من برامج الجامعة المؤهلة معتمدة أو في طور الاعتماد الوطني، مشيرًا إلى أن الهيئة حريصة على أن يكون تركيزها على الأولويات والجهود عالية الأثر، مع دعم أعمال التكامل مع الجهات الوطنية، والعناية بدعم التميز والإبداع، كما تعمل الهيئة بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات، ومع الجامعات السعودية؛ على تعزيز جودة البرامج الأكاديمية ومخرجاتها، وذلك بحصول جميع البرامج الأكاديمية على الاعتماد الأكاديمي.