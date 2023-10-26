"56" برنامجًا أكاديميًّا تعتمدها "تقويم التعليم" لجامعة الملك عبدالعزيز

وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي "اعتماد"، اليوم، اتفاقيةَ اعتماد "56" برنامجًا أكاديميًّا لجامعة الملك عبدالعزيز، وذلك بمقر الجامعة بمدينة جدة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، ورئيسة الجامعة المكلّفة الدكتورة هناء بنت عبدالله النعيم.
وأكّد رئيس مجلس إدارة الهيئة أن توقيع العدد الكبير لاتفاقيات برامج الاعتماد مع جامعة الملك عبدالعزيز يعبّر بوضوح عن إيمان الجامعة بأن الاعتماد الأكاديمي يمثّل أداة رئيسة لتجويد المخرجات، وتنمية مهارات الطلاب، ودعم إبداعاتهم وابتكاراتهم، ومشاركتهم الفاعلة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وإدراك منسوبيها أثر الاعتماد البرامجي المستقبلي على جودة الأداء وارتفاع مستويات الطلاب والطالبات، بما يسهم في نمو مهاراتهم.
وأضاف: أنه بعد توقيع اتفاقيات الاعتماد تكون ما نسبته "90%" من برامج الجامعة المؤهلة معتمدة أو في طور الاعتماد الوطني، مشيرًا إلى أن الهيئة حريصة على أن يكون تركيزها على الأولويات والجهود عالية الأثر، مع دعم أعمال التكامل مع الجهات الوطنية، والعناية بدعم التميز والإبداع، كما تعمل الهيئة بالتعاون والتكامل مع وزارة التعليم ومجلس شؤون الجامعات، ومع الجامعات السعودية؛ على تعزيز جودة البرامج الأكاديمية ومخرجاتها، وذلك بحصول جميع البرامج الأكاديمية على الاعتماد الأكاديمي.
وأكّد السبتي أن التعليم يعدُّ من أهم الأسس لتحقيق مرتكزات رؤية السعودية 2030 والوصول لمستهدفاتها، وأن جودة التعليم ممكنٌ رئيسٌ للتنميةِ الوطنيةِ والازدهار، ومكونٌ رئيس لجودة الحياة، وأن التعليم عالي الجودة يبني قدرات التطوير والابتكار والإبداع والإنتاج على المستوى الوطني؛ لذا فقد سعت رؤية الهيئة لأن تكون محفزةً ومـؤثـرةً في رفـع جـودة التعليم والتدريب وكفايتهما في المملكة، والوصول لأعلى المستويات والمعايير العالمية.
وأشار إلى أن برنامج تنمية القدرات البشرية يشمل مبادرة تصنيف مؤسسات التعليم العالي، والتعليم والتدريب الفني والمهني "صقر"؛ حيث جرى إطلاقه العام الدراسي الماضي، وستُعلن نتائج الدورة الأولى بداية عام ٢٠٢٤م، وسيكون الاعتماد الأكاديمي أحد مؤشراته ومكوناته.
وأطلقت الهيئة برنامج رفع جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل "جاهزية"، بالتعاون مع الجامعات والجهات الوطنية والهيئات المهنية والجهات ذات العلاقة، ويشمل البرنامج إعداد المعايير الأكاديمية التخصصية للمجالات المختلفة؛ ليتم تضمينها في متطلبات الاعتماد الأكاديمي من خلال تطوير خطط البرامج، بالإضافة لقياس مدى اكتساب المتوقع تخرجهم من الطلبة للمعارف والمهارات من خلال اختبارات معيارية لضبط جودة مخرجات التعليم الجامعي.
وأكدت الهيئة أن الحصول على الاعتماد الأكاديمي من مركز "اعتماد" التابع لها، يتطلب إعداد المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي لتقارير دراسة تقويم ذاتية دقيقة وشاملة، لكل أوجه الأنشطة العلمية والإدارية والخدمية، وغيرها؛ لتحديد مستويات الجودة لديها، استنادًا إلى معايير الاعتماد المعدّة من قبل المركز، وأن المؤسسة التعليمية أو البرنامج الأكاديمي يخضعان لتقويم خارجي من قبل فريق تقويم مستقل؛ للتحقق من صحة نتائج دراسة التقويم الذاتية، والحكم على مستويات جودة الأداء وفقًا لمعايير المركز.