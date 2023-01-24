في ملتقى "التعليم الإلكتروني".. تحذير من نمط التعليم القديم واستحضار فوائد التعلم عبر المحمول

ولفتت الجلسة إلى أن العالم أصبح اليوم هجينًا، يمزجه الواقع الافتراضي، حيث انتقلت الشركات والمنظمات وأماكن الترفيه والعلاقات الاجتماعية التي كانت تتم بشكل أساس وجهًا لوجه، لتصبح افتراضية عبر الإنترنت، لذا يتوجب على الطلاب الآن إتقان مهارات هذا العالم الهجين، سواء وجهًا لوجه، أو افتراضيًا عبر الإنترنت.