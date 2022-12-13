"الراجحي" يتصدّر فئة فرديات دق سواحل بمهرجان الإبل

وفاز بالمركز الأول المواطن عبدالمحسن صالح الراجحي عبر الفردية "نعامة الراجحات"، كما حصد كذلك المركز الثالث بالفردية "لطامة الراجحات"، وجاء في المركز الثاني المواطن نايف سعد بن منيع الله الحارثي، بالفردية "عربا"، وحلّ رابعًا المواطن عطية ساعد بن عطية الثعلبي بالفردية "سلطانة خطلات"، وفي المركز الخامس المواطن مرزق بن علي بن مطير المجنوني بالفردية "مجننات روز".