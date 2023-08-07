عملية الساعتين تنقذ طفلة من غيبوبة وجرح قطعي بالرأس تعرضت لحادث مروري بالطائف

وأشارت إلى أنه تم خلال العملية رفع كسور الجمجمة المنخسفة مع إزالة العظمة المخترقة للمخ والسيطرة على النزيف من كدمة المخ، وترقيع للأم الجافية المتهتكة مع رجوع للقطع العظمية السليمة للجمجمة، مبينةً أنه تمت متابعة الطفلة بالعناية المركزة، ومن ثم استكمال العلاج الطبي بغرفة التنويم.