عملية الساعتين تنقذ طفلة من غيبوبة وجرح قطعي بالرأس تعرضت لحادث مروري بالطائف

باشر مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، حالة طفلة تبلغ من العمر 12 عامًا، كانت تعاني من غيبوبة مؤقتة وجرح قطعي بفروة الرأس، إثر حادث مروري.
وفي التفاصيل قالت صحة الطائف في تصريحٍ لـ"سبق" إنه تم عمل الإسعافات والفحوصات اللازمة، وتبين وجود كسور متعددة منخسفة مضاعفة بالجمجمة مع قطع بأغشية المخ، وإختراق عظمي لسطح المخ، أدى إلى كدمة بالمخ مع وجود كسور بالفك.
وأضافت أن الفريق الطبي قرر عمل جراحة أولى عاجلة استغرقت ساعتين من قبل فريق جراحة المخ والأعصاب المكون من: الدكتور محمد المغربي، استشاري جراحة الاعصاب، والدكتور محمد الطيب، أخصائي جراحة المخ والأعصاب، والدكتور علي الزهراني، طبيب مقيم جراحة المخ والأعصاب.
وأشارت إلى أنه تم خلال العملية رفع كسور الجمجمة المنخسفة مع إزالة العظمة المخترقة للمخ والسيطرة على النزيف من كدمة المخ، وترقيع للأم الجافية المتهتكة مع رجوع للقطع العظمية السليمة للجمجمة، مبينةً أنه تمت متابعة الطفلة بالعناية المركزة، ومن ثم استكمال العلاج الطبي بغرفة التنويم.
وأكدت صحة الطائف قيام فريق جراحة الوجه والفكين بعد عمل الفحوصات اللازمه للمريضة وخروجها من العناية المركزة بإدخالها إلى العمليات، وتم تثبيت الكسر الأيمن بالفك السفلي بواسطة شرائح معدنية وبراغي، بعد ذلك القيام بتثبيت الكسر الأيسر بشرائح وبراغي معدنية بحجم ٢.٠ مم، مع التأكد من العضة الصحيحة للمريضة تحت التخدير العام، والتي استغرقت ساعة ونصف مع متابعة المريضة بعد خروجها للتنويم.
هذا وغادرت المريضة المجمع، وهي بصحة جيدة دون أي مضاعفات ولله الحمد، على أن تستكمل المتابعة بعيادتي جراحة المخ والأعصاب وجراحة الوجه والفكين بالمجمع.