نهار حار وليل بارد.. مسمى "صفر" في توضيح لـ"الزعاق": "قويظة" وتشاؤم!

ولفت، في فيديو على حسابه بـ"إكس"، إلى أن العرب القدماء كانوا يسمون شهر صفر بشهر "ناجر"؛ لأن الإبل كانت تنجرّ فيه وتشرب ماء كثيرًا من شدة العطش؛ لأنه كان يقع في جمرة القيظ وهو من الشهور التشاؤمية.