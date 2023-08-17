نهار حار وليل بارد.. مسمى "صفر" في توضيح لـ"الزعاق": "قويظة" وتشاؤم!

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن الشهر الثاني من شهور السنة الهجرية هو "صفر"، وسمي بهذا الاسم لأن الديار كانت "تصفر" أي تخلو من قاطنيها بحثًا عن المعيشة.
وأضاف الزعاق: منه أُخِذَ المثل العربي "صفر اليدين- أي فراغهما" والعامة يقولون "صفر على الشمال" أي بلا أي قيمة.
ولفت، في فيديو على حسابه بـ"إكس"، إلى أن العرب القدماء كانوا يسمون شهر صفر بشهر "ناجر"؛ لأن الإبل كانت تنجرّ فيه وتشرب ماء كثيرًا من شدة العطش؛ لأنه كان يقع في جمرة القيظ وهو من الشهور التشاؤمية.
وتابع: شهر صفر لهذه السنة النصف الأول منه امتداد لموسم "القويظة" آخر القيظ، ويشهد حرارة بالنهار ورطوبة عالية ليلًا، والنصف الثاني له يبرد آخر الليل وتنكسر حدة شعاع الشمس.