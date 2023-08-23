"العقيل": استمرار هطول الأمطار مع مخاطر جريان السيول بهذه المناطق

وحذر "العقيل" من أن الحالة تشمل مرتفعات منطقة جازان وكل من عسير والباحة ومكة المكرمة والمرتفعات منها، ولا يستبعد أن تشهد الأجزاء الشرقية من العاصمة المقدسة سحبًا ركامية رعدية وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، كما لا يستبعد أن تتأثر العاصمة المقدسة كمدينة بهطول الأمطار بشكل عام وقد تكون متوسطة، وكذلك الحال بالسحب الركامية الرعدية على بعض أجزاء منطقة المدينة المنورة خاصة المرتفعات منها ومنطقة تبوك.