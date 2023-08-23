"العقيل": استمرار هطول الأمطار مع مخاطر جريان السيول بهذه المناطق

أوضح محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل أن توقعات الحالة الجوية لليوم الأربعاء تشير إلى استمرار هطول الأمطار المتوسطة إلى الغزيرة مع مخاطر جريان السيول والسيول المنقولة.
وحذر "العقيل" من أن الحالة تشمل مرتفعات منطقة جازان وكل من عسير والباحة ومكة المكرمة والمرتفعات منها، ولا يستبعد أن تشهد الأجزاء الشرقية من العاصمة المقدسة سحبًا ركامية رعدية وهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، كما لا يستبعد أن تتأثر العاصمة المقدسة كمدينة بهطول الأمطار بشكل عام وقد تكون متوسطة، وكذلك الحال بالسحب الركامية الرعدية على بعض أجزاء منطقة المدينة المنورة خاصة المرتفعات منها ومنطقة تبوك.
ولفت "العقيل" في لقائه بقناة "الإخبارية" إلى أنه في حال تحركت السحب الركامية الرعدية إلى أجزاء من مكة المكرمة حتى الأجزاء الشرقية فستكون هناك أمطار شرق محافظة جدة مصحوبة برياح هابطة تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار وتسمى بالهبوب، ولكن من غير المتوقع اليوم أن تتأثر جدة بالأمطار وفي حال جد أي جديد سيتم الإعلان عبر الإنذار الآلي المبكر.
جدير بالذكر أن الدفاع المدني حذّر اليوم من أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرّمة تستمر حتى الساعة 11 مساءً تشمل عدة محافظات، وطالب بضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود؛ حفاظاً على السلامة.