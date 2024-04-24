جرافيك.. "المودة" للتنمية الأسرية تخدم أكثر من 18 ألف أسرة خلال الربع الأول من 2024م

وأوضح المدير العام لجمعية المودة محمد بن علي آل رضي، أن جمعية المودة استهدفت خلال الربع الأول من خلال العام 2024م، صناعةَ أثر أعمق في حياة أكثر من 18 ألف أسرة عبر برامجها المتنوعة، وأنه تم تمكين 259 امرأة مهنيًّا وحرفيًّا من خلال مركز مكرمة بنسبة تمكين اقتصادي "55%"؛ حيث تمّت مساعدة 28 امرأة في التوظيف، وكذلك دعم 41 سيدة بمكائن خياطة بعد الانتهاء من تدريبهنّ حرفيًّا، إضافة إلى توفير 16 منفذ بيع، كما تمّ تعزيز جودة الحياة الأسرية لـ"5920" مستفيدًا ومستفيدة من خلال الدورات المقدمة عبر منصة العائلة؛ حيث بلغت نسبة ارتفاع المهارات الأسرية "78%".