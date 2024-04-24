جرافيك.. "المودة" للتنمية الأسرية تخدم أكثر من 18 ألف أسرة خلال الربع الأول من 2024م

ساهمت جمعية المودة للتنمية الأسرية في الربع الأول من العام 2024م في صناعة أثر في حياة أكثر من 18 ألف مستفيد ومستفيدة من خلال أكثر من 38 ألف خدمة عبر مبادراتها التنموية المتنوعة؛ حيث بلغت نسبة المحقق من مستهدف الربع الأول "102%".
وأوضح المدير العام لجمعية المودة محمد بن علي آل رضي، أن جمعية المودة استهدفت خلال الربع الأول من خلال العام 2024م، صناعةَ أثر أعمق في حياة أكثر من 18 ألف أسرة عبر برامجها المتنوعة، وأنه تم تمكين 259 امرأة مهنيًّا وحرفيًّا من خلال مركز مكرمة بنسبة تمكين اقتصادي "55%"؛ حيث تمّت مساعدة 28 امرأة في التوظيف، وكذلك دعم 41 سيدة بمكائن خياطة بعد الانتهاء من تدريبهنّ حرفيًّا، إضافة إلى توفير 16 منفذ بيع، كما تمّ تعزيز جودة الحياة الأسرية لـ"5920" مستفيدًا ومستفيدة من خلال الدورات المقدمة عبر منصة العائلة؛ حيث بلغت نسبة ارتفاع المهارات الأسرية "78%".
وأضاف "آل راضي": أن عدد المستفيدين من خدمات الإرشاد الأسري وفضّ النزاعات بلغ "4523" مستفيدًا ومستفيدة بنسبة صلح بلغت "61%" بين الأسر المتنازعة، إضافة إلى 174 طفلًا تم علاجهم من الاضطرابات النمائية والسلوكية عبر مركز الطفل المبتكر، كما قدمت المودة خدمات الحماية لـ"6326" طفلًا وامرأة، بلغ فيها متوسط نسبة إغلاق الحالات "97%"، إضافة إلى 922 أسرة منفصلة تم لمّ شملهم من خلال مركز شمل لتنفيذ أحكام الرؤية والزيارة.
وتابع: وقامت المودة بنشر 247 مادة توعوية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إضافة إلى المشاركة في 9 أيام عالمية، وإطلاق حملتين توعويتين هما: حملة أمومة واعية، وحملة رمضان القيم 3؛ حيث بلغت المشاهدات للموادّ الإعلامية والحملات التوعوية أكثر من مليون مشاهدة. وعلى صعيد الأداء المؤسسي للمودة، أشار "آل رضي" إلى أن متوسط نسبة الأداء التشغيلي للجمعية بلغ "82%"؛ حيث بلغت نسبة رضا أصحاب المصلحة "82%".
وواصل: كما بلغت نسبة الاستجابة عبر مركز العناية بالضيوف "85%"، ونسبة معالجة الشكاوى "98%". كما شاركت المودة تجربتها من خلال 4 ملتقيات وورش عمل، إضافة إلى حصولنا على تنفيذ 3 مشاريع ومنافسات حكومية، كما قامت بتوقيع 5 شراكات ومذكرات تفاهم مع جهات مختلفة. أما على صعيد الأداء المالي فقد حققت الجمعية في الربع الأول مصروفات عمومية وإدارية بنسبة "10%"، كما حققت عوائد الاستثمار "ROI" نسبة "17%" من إجمالي الإيرادات، وبلغت نسبة الاستثمار الاجتماعي "2%" من إجمالي الإيرادات.
واختتم "آل رضي" بأن جمعية المودة تلتزم بمواصلة دورها في تحسين جودة الحياة الأسرية من خلال برامج ملهمة ومبتكرة تستند إلى دراسات وممارسات متخصصة احترافية، تهدف إلى زيادة الوعي بقواعد بناء أسرة سليمة.