إلغاء «قانون قيصر»… تتويج لمساعٍ سعودية متواصلة

دعم مبكر للحكومة السورية الجديدة

وبرز الدور السعودي منذ الأيام الأولى لتشكيل الحكومة السورية الجديدة برئاسة الرئيس أحمد الشرع، حيث كانت المملكة من أوائل الداعمين سياسيًا وإنسانيًا. وسجّل التاريخ السياسي الحديث لحظة فارقة بهبوط أول طائرة في سوريا بعد سقوط نظام الأسد، وكانت طائرة سعودية، في رسالة واضحة حملت أبعادًا سياسية وإنسانية، تؤكد وقوف المملكة إلى جانب سوريا في مرحلة التحول.