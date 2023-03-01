بداية من اليوم.. إلزام جميع ناقلي البضائع بوثيقة النقل الإلكترونية

وتحتوي "وثيقة النقل" على بيانات تفصيلية، كبيانات المرسل والمرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضًا بيانات المرخصين، كما تُمَكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًّا.