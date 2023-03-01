بداية من اليوم.. إلزام جميع ناقلي البضائع بوثيقة النقل الإلكترونية

تبدأ اليوم الأربعاء الهيئة العامة للنقل، إصدار "وثيقة نقل" الإلكترونية لجميع المرخصين في مزاولة نشاط نقل البضائع على الطرق البرية؛ وذلك من خلال بوابة "نقل" الإلكترونية؛ وذلك لرفع جودة الخدمة وتعزيز سلامة النقل.
وتحتوي "وثيقة النقل" على بيانات تفصيلية، كبيانات المرسل والمرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول المنقولات، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضًا بيانات المرخصين، كما تُمَكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًّا.
وتُعد وثيقة النقل الإلكترونية خطوةً مهمة نحو تنظيم عمليات النقل في نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن على الطرق البرية في المملكة، وتهيئ القاعدة الأساسية لعمليات وخدمات النقل ومواكبة كل التغيرات والتطورات في القطاع اللوجستي.