عبد الله العثيم يشكر سمو أمير منطقة حائل لتكريمه بمنحه جائزة "بصمة" فرع "عطاء" للسنة الثانية على التوالي

رفع الأستاذ عبدالله بن صالح العثيم رئيس مجلس إدارة شركة عبدالله العثيم القابضة – رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالله صالح العثيم وأولاده الخيرية شكره وتقديره إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل بمناسبة تكريمه بمنحه جائزة سمو أمير منطقة حائل "بصمة" فرع "عطاء" 2022 للأفراد والمؤسسات الداعمة في نسختها الخامسة للمرة الثانية على التوالي، في الاحتفال الذي رعاه سموه الكريم في منتزه المغواة بحائل بحضور أصحاب السمو والمعالي الوزراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال وأعيان المنطقة وذلك تقديراً لمساهماته الخيرية بمنطقة حائل.
وثمن العثيم جهود سمو أمير منطقة حائل في خدمة المنطقة ومبادراته المستمرة في التنمية والتطوير ودعم وجذب الاستثمار في كافة القطاعات تحت رعاية ودعم حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود "يحفظهما الله".
وقال العثيم إن التكريم الذي حظي به من سمو أمير منطقة حائل بمنحه جائزة بصمة فرع عطاء للسنة الثانية على التوالي يجسد علاقة المحبة والتقدير التي تجمع بين ولي الأمر ومواطنيه، وتأكيداً لديدن هذه البلاد الطاهرة منذ عهد الملك المؤسس وحتى هذا العهد الزاهر المبارك عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين "يحفظهما الله".
وختم "العثيم" تصريحه بالدعاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده الأمين رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، أن يُمدهما الله بالعون والتوفيق والسداد لخير ونماء مملكتنا الغالية، وأن يحفظ لبلادنا أمنها وسلامها واستقرارها.