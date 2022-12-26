عبد الله العثيم يشكر سمو أمير منطقة حائل لتكريمه بمنحه جائزة "بصمة" فرع "عطاء" للسنة الثانية على التوالي

وقال العثيم إن التكريم الذي حظي به من سمو أمير منطقة حائل بمنحه جائزة بصمة فرع عطاء للسنة الثانية على التوالي يجسد علاقة المحبة والتقدير التي تجمع بين ولي الأمر ومواطنيه، وتأكيداً لديدن هذه البلاد الطاهرة منذ عهد الملك المؤسس وحتى هذا العهد الزاهر المبارك عهد مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين "يحفظهما الله".