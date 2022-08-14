"الأرصاد": استمرار هطول الأمطار الرعدية على نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة وتبوك

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 25 - 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وبسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي وتصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية على الجزأين الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية تتحوّل تدريجياً إلى جنوبية شرقية بسرعة 10 - 25 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.