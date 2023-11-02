"سفير بالقدس الشرقية وحملة لإغاثة غزة".. فلسطين "مشاهد من عناية المملكة وقيادتها"

القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستظل قضية السعوديين والعرب والعالم الإسلامي، فهذه المواقف الثابتة على مر العصور لا تحتاج إلى إظهار أو تذكير أو حتى تبرير، فمنذ عهد الملك المؤسس وأبناؤه الملوك من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- وهي حاضرة في قلب ووجدان كل سعودي من القيادة إلى الشعب.
من آخر هذه المواقف تسمية الملك سلمان القمة العربية الـ29 في الظهران العام 2018 بـ(قمة القدس) وإرساله رسالة للعالم بأن فلسطين وشعبها في وجدان العرب والمسلمين، وستظل القضية الأولى حتى حصول الفلسطينيين على حقوقهم المشروعة.
ضمن هذه التأكيدات في عدم المساومة على القضية الفلسطينية؛ ما ذكره سمو ولي العهد في مُقابلته مع قناة FOX News، والتي ذكر فيها أن حل القضية الفلسطينية مفتاح تحقيق أمن واستقرار المنطقة، وتشديده على ضرورة أن ينعم الفلسطينيون بحياة كريمة وجيدة، وآخرها تعيين سفير سعودي في القدس الشرقية في رسالة واضحة وجلية.
ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم" التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وذلك لإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
وتأتي هذه الحملة الشعبية في إطار دور المملكة التاريخي المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي مرّت به، حيث لم يتوقف الدعم الإنساني والتنموي السعودي عن الشعب الفلسطيني، وتحتل المملكة صدارة الدول المانحة بالعالم في تقديم الدعم للشعب الفلسطيني.