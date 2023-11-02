"سفير بالقدس الشرقية وحملة لإغاثة غزة".. فلسطين "مشاهد من عناية المملكة وقيادتها"

القضية الفلسطينية كانت وما زالت وستظل قضية السعوديين والعرب والعالم الإسلامي، فهذه المواقف الثابتة على مر العصور لا تحتاج إلى إظهار أو تذكير أو حتى تبرير، فمنذ عهد الملك المؤسس وأبناؤه الملوك من بعده حتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان -حفظه الله- وهي حاضرة في قلب ووجدان كل سعودي من القيادة إلى الشعب.