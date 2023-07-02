"وزير الاتصالات" يبدأ زيارته الرسمية للصين لتعزيز الشراكة بين الجانبين

بدأ وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة اليوم، زيارة رسمية لجمهورية الصين الشعبية، تشمل بكين، ومنطقة هونج كونج الإدارية، وشينزن.. كما سيلتقي نظيره الصيني، وعددًا من المسؤولين الحكوميين، وقادة كبرى الشركات العاملة في مجالات التقنية، والاقتصاد الرقمي، والفضاء والابتكار.