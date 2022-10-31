36 مئوية.. 5 مدن تسجّل أعلى حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والدمام وجازان والأحساء سجّلت 36 درجة مئوية، تليها جدة وحفر الباطن والخرج 35 درجة مئوية، وكل من الرياض وبريدة ووادي الدواسر والقنفذة وينبع والعلا ورفحاء 34 مئوية.