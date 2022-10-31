36 مئوية.. 5 مدن تسجّل أعلى حرارة بالمملكة وأبها والباحة الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن درجات الحرارة الكبرى والصغرى، لليوم الإثنين، على بعض مدن المملكة.
وأكّد المركز في تقريره لدرجات الحرارة العظمى، اليوم، أن مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة والدمام وجازان والأحساء سجّلت 36 درجة مئوية، تليها جدة وحفر الباطن والخرج 35 درجة مئوية، وكل من الرياض وبريدة ووادي الدواسر والقنفذة وينبع والعلا ورفحاء 34 مئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت أبها والباحة في أدنى القائمة بـ 10 مئوية، والطائف ونجران 14 درجة، تليهما القريات وطريف 15 درجة، ثم الدوادمي والمجمعة 16 مئوية، والرياض وبريدة وحائل وعرعر ووادي الدواسر 17 درجة.
وسجّلت الدمام والطائف وجدة وأبها وجازان وطريف والقنفذة وينبع والوجه أعلى رطوبة بـ 90%.