مجموعة stc تحصد جائزتي "أفضل تجربة 5G" و" أفضل تطوير للبنى التحتية لقطاع الاتصالات "

حيث قدمت مجموعة stc في عام 2019 خدمة الجيل الخامس لأكثر من 35% من السكان في 5 مدن سعودية كبرى من حيث عدد السكان، هي الرياض وجدة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والدمام. وفي العام التالي، توسعت الخدمة لتشمل 75 مدينة في جميع أنحاء المملكة. وتواصلت عمليات التوسع في شبكة الجيل الخامس بشكل متسارع تطبيقاً لاستراتيجية مجموعة stc "تجرأ"، والمؤلفة من 4 أركان: (1): توسع في الحجم والنطاق، (2): جدد التجربة، (3): رقمِن stc، (4): أسرِع من الأداء. وبالفعل، شهد عام 2022 قفزة نوعية تخطت فيها نسبة مواقع الهاتف المحمول، التي تتضمن خدمات الجيل الخامس، أكثر من 90% من المواقع في المدن الرئيسية. كما جرى تقديم الناقل الثاني في النطاق 2300 ميجاهرتز في عدد من مدن المملكة، وذلك لتوفير سعة أكبر وتغطية أفضل.