"التأمينات" في "حصاد يناير": 163 ألف خطاب تعريف بالمعاش صدر إلكترونياً

وبحسب النشرة الشهرية التي تصدرها المؤسسة دورياً لاستعراض أبرز الأرقام والإحصاءات التي تبين حجم المصروفات وأداء الخدمات الالكترونية الموجهة للعملاء، فقد بلغ عدد المسجلين في بوابة الخدمات الإلكترونية أكثر من 155 ألف مسجل جديد، في حين بلغ عدد زوّار الموقع الإلكتروني للمؤسسة 1.7 مليون زيارة، كما تجاوزت مصروفات المنافع التأمينية لذات الفترة 10 مليارات ريال.