"الربيعة" يبحث مع مدير "الصليب الأحمر" الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

وقدم روبرت مارديني شكره الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه السخي للغاية لفرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تعمل في قطاع غزة، مؤكدًا أنه بفضل هذا الدعم الكبير من المركز؛ أصبحت اللجنة قادرة اليوم على العمل في العديد من المستشفيات في القطاع.