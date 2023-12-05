"الربيعة" يبحث مع مدير "الصليب الأحمر" الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

التقى المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في مقر المركز بالرياض اليوم، المدير العام للجنة الدولية للصليب الأحمر روبرت مارديني.
وشهد اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية، ومناقشة الوضع الإنساني في قطاع غزة, واستعراض الأعمال والأنشطة المشتركة بينهما.
وقدم روبرت مارديني شكره الجزيل لمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه السخي للغاية لفرق اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي تعمل في قطاع غزة، مؤكدًا أنه بفضل هذا الدعم الكبير من المركز؛ أصبحت اللجنة قادرة اليوم على العمل في العديد من المستشفيات في القطاع.