المملكة ورومانيا توقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون لتحسين الإنتاج الزراعي والتنمية الريفية

وبحسب المذكرة: فقد اتّفق الطرفان على تحسين التبادل التجاري للمنتجات الزراعية، والتعاون في مجالات البحوث الزراعية وتطوير مجال بحوث المحاصيل الحقلية والأصناف النباتية، بالإضافة إلى ذلك يسعى الجانبان إلى تعزيز التعاون في مجال التقنيات الحديثة في تربية النحل وتشغيلها آليًّا.