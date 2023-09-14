مبادرات المملكة لا تنتهي.. أتاحت فرصة جديدة للمكونات اليمنية لأمن واستقرار بلادهم

وتتبلور مساعي المملكة في عدد من الخطوات الجادة، من بينها الزيارة التي قام بها سفير المملكة لدى اليمن محمد آل جابر، سابقاً لصنعاء، وجاءت حينها دعماً للمبادرة التي قدمتها المملكة في 2021م، للوصول إلى حل سياسي شامل ومستدام.