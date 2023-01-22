"الظافري العقارية": تعلن عن "مزاد بهيات الجنوب" لبيع 23 عقارًا في منطقتيْ عسير وجازان

1. التسجيل في منصة السعودية للمزادات، ثم شحن المحفظة الإلكترونية على المنصة بمبلغ العربون المحدد لكل عقار وموضح بالتفصيل في البروشور الخاص بالمزاد، ويعتبر المبلغ المسدد عبر المنصة جزءًا من الثمن لمن يرسو عليه المزاد، ولا يحق له استرداده، وفي حالة رسوّ المزاد يُحَرَّر شيك بباقي قيمة العقار باسم مركز الإسناد والتصفية.