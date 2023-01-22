"الظافري العقارية": تعلن عن "مزاد بهيات الجنوب" لبيع 23 عقارًا في منطقتيْ عسير وجازان

أعلنت مؤسسة عمر الظافري العقارية تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ؛ بيع 23 عقارًا عبر "مزاد بهيات الجنوب" الواقعة في كل من منطقة عسير ومنطقة جازان، عبر منصة السعودية للمزادات.
وللتعرف على تفاصيل العقارات المعروضة عبر بروشور المزاد، اضغط على الرابط: https://2u.pw/2cj7j1
أبرز العقارات على النحو التالي:
1- قطعة أرض تجارية بخميس مشيط بمخطط يعري2ـ على طريق الرياض الخميس العام، ومساحتها/1950م2.
2- قطعة أرض سكنية بخميس مشيط بمخطط يعري، تقع على 4 شوارع، مساحتها (20.950) م2.
3- قطعة أرض سكنية تجارية بجازان- صامطة ضاحية الملك فهد، مساحتها/640م2.
4- فيلا سكنية بجازان- مدينة صبياـ قرية العدايا، مساحتها/664م2.
5- قطعتا أرض سكنية بجازان- صامطة ضاحية الملك فهد، مساحتهما (625.80- 581.06)م2.
6- عدد 3 قطع أراضٍ سكنية بخميس مشيط بمخطط يعري، مساحتها (617- 625- 625)م2.
7- عدد 10 قطع أراضٍ سكنية بخميس مشيط بمخطط يعري2، مساحتها (900- 900- 800 - 800- 792- 792- 704- 684- 625- 625)م2.
8- قطعة أرض سكنية بخميس مشيط بمخطط الحفاير، مساحتها/ 670م2.
9- قطعة أرض سكنية بمدينة أبها بحي جحلا، تقع على شارع 12 مترًا وممر مشاة وحديقة، ومساحتها/510م2.
10- قطعة أرض سكنية بأحد رفيدة بحي الجرادية، تقع على شارع 15 مترًا وممر مشاة، ومساحتها/600م2.
11- قطعة أرض سكنية بمدينة بيشة جنوب المدينة، تقع على شارع 15 مترًا وممر مشاة، ومساحتها/625م2.
وقد تَقرر إقامة المزاد العلني إلكترونيًّا عبر منصة السعودية للمزادات (Saudia Auctions Co.) ويبدأ يوم الأحد بتاريخ 14/ 7/ 1444هـ الموافق 5/ 2/ 2023م، وينتهي يوم الأربعاء بتاريخ 17/ 7/ 1444هـ الموافق 8/ 2/ 2023م، فمن له الرغبة في الشراء أو المزايدة عليه؛ يرجى الدخول على موقع المزاد الإلكتروني وفقًا للشروط التالية:
1. التسجيل في منصة السعودية للمزادات، ثم شحن المحفظة الإلكترونية على المنصة بمبلغ العربون المحدد لكل عقار وموضح بالتفصيل في البروشور الخاص بالمزاد، ويعتبر المبلغ المسدد عبر المنصة جزءًا من الثمن لمن يرسو عليه المزاد، ولا يحق له استرداده، وفي حالة رسوّ المزاد يُحَرَّر شيك بباقي قيمة العقار باسم مركز الإسناد والتصفية.
2. عند رسوّ المزاد على المشتري، يلتزم بتسديد كامل المبلغ خلال ثلاثة أيام عمل، وفي حال تعذر السداد يعاد المزاد على حساب المشتري، ويتحمل ما نقَص من الثمن وجميع تكاليف المزاد.
3. المعاينة للعقار خلال فترة الإعلان.
4. يسقط خيار المجلس حال رسوّ المزاد، وفق قواعد عمليات مركز الإسناد والتصفية.
5. يحـرر مـن يرسـو عليـه المـزاد شـيكَ السـعي بقيمـة 2.5% مـن ثمـن البيـع، شـاملًا ضريبـة القيمـة المضافـة باسـم مركـز الإسـناد والتصفية.
6. يلتـزم المشـتري بسـداد ضريبـة التصرفـات العقاريـة بقيمـة 5% مـن ثمـن البيـع.
7. البيع والإفراغ وفقًا لقواعد مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ".
مع تمنياتنا بالتوفيق والنجاح لعملائنا الكرام.
ويمكن للراغبين التواصل عبر الوسائل التالية: جوال 0555555988، بالإضافة إلى الحساب الرسمي للمؤسسة على تويتر: @omaraldafri.
رقم المعلن 1757941.