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جامعة الملك سعود تحذّر من حسابات تدّعي تسجيل الطلاب بالجامعات بمقابل مالي

دعت الطلبة للتسجيل وترتيب رغباتهم بأنفسهم ومتابعة مراحل القبول
جامعة الملك سعود تحذّر من حسابات تدّعي تسجيل الطلاب بالجامعات بمقابل مالي

حذّرت جامعة الملك سعود ممثلةً بعمادة شؤون القبول والتسجيل، من حسابات عديدة تنشط في هذه الأيام عبر منصات التواصل الاجتماعي تدّعي تأمين أو ضمان قبول للطلاب والطالبات، أو تتولى التقديم الإلكتروني نيابة عنهم، بمقابل مالي أو تنشر معلومات خاطئة عن نتائج القبول في الجامعات السعودية.

ودعت لعدم التعامل مع هذه الحسابات؛ لضمان سلامة بيانات المستخدمين، وحمايتهم من الاحتيال، والإجراء السليم أن يتولى الطالب التقديم على القبول الإلكتروني الموحد، وترتيب رغباته بنفسه عبر البوابة، ومتابعة مستجدات القبول عبر الحسابات الرسمية للجامعة في وسائل التواصل أو الموقع الإلكتروني الرسمي.

جامعة الملك سعود

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