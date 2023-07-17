جامعة الملك سعود تحذّر من حسابات تدّعي تسجيل الطلاب بالجامعات بمقابل مالي

حذّرت جامعة الملك سعود ممثلةً بعمادة شؤون القبول والتسجيل، من حسابات عديدة تنشط في هذه الأيام عبر منصات التواصل الاجتماعي تدّعي تأمين أو ضمان قبول للطلاب والطالبات، أو تتولى التقديم الإلكتروني نيابة عنهم، بمقابل مالي أو تنشر معلومات خاطئة عن نتائج القبول في الجامعات السعودية.