قام بتأسيس كيانات وهمية وروَّج لها مشاهير.. "التجارة" تُحيل مدير شركة للنيابة العامة بتهمة "الاحتيال المالي"

وحذرت وزارة التجارة من التعامل مع المساهمات المشبوهة التي تروج من خلال إعلاناتها على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي فرصاً استثمارية ووعوداً بتحقيق مكاسب مالية وثراء سريع، مما قد يعرض العديد من المتعاملين معها إلى عمليات نصب واحتيال وخسائر مادية كبيرة، كما تنطوي أعمالها على أنشطة غير نظامية.