زوار جناح الإسلامية بمعرض الكتاب يشيدون بالخدمات التقنية المقدمة لخدمة المستفيدين

بدوره، أشاد بدر الصالحي من سلطنة عُمان بالجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة في طباعة ونشر وترجمة معاني كتاب الله الكريم، وكذلك جهودها المميزة في نشر الدعوة، مؤكداً أن المملكة قدمت الغالي والنفيس في خدمة القرآن الكريم، ولا يخفى على مسلم هذه الجهود الكبيرة، ولازالت في كل عام وموسم تعمل على التطوير ومواكبة التقنية الحديثة في هذا المجال.