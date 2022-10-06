زوار جناح الإسلامية بمعرض الكتاب يشيدون بالخدمات التقنية المقدمة لخدمة المستفيدين
أشاد عدد من زوار جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م ــ الذي تتواصل فعالياته بالعاصمة الرياض ــ بالجهود التي تقدمها الوزارة في خدمة كتاب الله عبر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، كما أشادوا بالخدمات التقنية المقدمة بالمعرض من خلال التطبيقات الإلكترونية التي دشنتها الوزارة مؤخراً، في إطار رسالتها في خدمة العمل الإسلامي بمختلف مجالاته، ومواكبة لرؤية المملكة 2030.
وتفصيلاً، جاء ذلك في تصريحات لهم عقب زيارتهم لجناح الوزارة بمعرض الكتاب الدولي بالرياض، حيث تجولوا بالجناح وتعرفوا على معروضاته وخدماته وأبرز مشاريع الوزارة التقنية التي دشنتها لخدمة المستفيدين.
في البداية، أوضح المواطن خلف ملفي أن جهود المملكة وهذه الوزارة جبارة في خدمة كتاب الله عبر مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وتوزيعها لعدد كبير من نسخ القرآن الكريم، بالإضافة إلى ما وفرته من خدمات عبر وسائل التقنية الحديثة.. مشيداً بمحتويات المعرض وما يقدمه من معلومات حول عدد من التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي تخدم الحاج والمعتمر والمسلمين في مختلف دول العالم.
وبين المقيم هيثم عبدالواحد من جمهورية لبنان أن ما يقدمه مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف من ترجمات لمعاني القرآن الكريم بمختلف اللغات يعد فخراً وشرفاً لجميع المسلمين مشيداً بالخدمات التي تقدمها الوزارة في خدمة الإسلام والمسلمين، مقدماً شكره لحكومة المملكة على هذه الخدمات الجليلة للإسلام والمسلمين.
بدوره، أشاد بدر الصالحي من سلطنة عُمان بالجهود الكبيرة التي قدمتها المملكة في طباعة ونشر وترجمة معاني كتاب الله الكريم، وكذلك جهودها المميزة في نشر الدعوة، مؤكداً أن المملكة قدمت الغالي والنفيس في خدمة القرآن الكريم، ولا يخفى على مسلم هذه الجهود الكبيرة، ولازالت في كل عام وموسم تعمل على التطوير ومواكبة التقنية الحديثة في هذا المجال.
يذكر أن جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد يضم عدداً من الأركان التي تعرض إصداراتها العلمية في مختلف العلوم الإسلامية، و إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، وعدد من التطبيقات الإلكترونية؛ لاطلاع الزائرين على الرسالة السامية التي تقوم بها المملكة في نشر الإسلام الوسطي المعتدل، والجهود العظيمة التي تبذلها في خدمة القرآن الكريم.