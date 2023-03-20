جراحة ناجحة تستخرج صديدًا من جمجمة مريض في الطائف

وأضاف الفريق المعالج أنه تَقرر إجراء تدخل جراحي لتفريغ الجمجمة من الصديد؛ حيث قام الفريق الجراحي المشترك من جراحة المخ والأعصاب وجراحة الأنف والحنجرة، باستئصال الخلايا الهوائية خلف الأذن اليسرى، وتفريغ الصديد بشكل كامل، وعمل رقعة وأغطية للمخ من الأنسجة الليفية الجانبية للفخذ الأيسر، ومن ثم نقل المريض إلى قسم العناية المركزة والمتابعة من قِبَل الفِرَق التمريضية، وتقديم الخدمات العلاجية التخصصية لحين تماثله للشفاء وخروجه من المستشفى بالسلامة.