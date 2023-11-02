تعويض المقاولين وتسجيل المنتجات المالية والسياحية في جلستين مرتقبتين لـ"الشورى"

أدرج مجلس الشورى على جدول أعمال جلستيْه العاديتين التاسعة والعاشرة من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة المقرر عقدهما الأسبوع القادم، عددًا من الموضوعات؛ لمناقشتها، كما يصدر قراره بشأن عدد من تقارير الأداء السنوية للأجهزة الحكومية، إضافة إلى ما قد يستجد من أعمال.
وخلال جلسة المجلس العادية التاسعة التي يعقدها يوم الاثنين؛ يناقش المجلس تقريرًا ستقدمه اللجنة المالية والاقتصادية حول الإطار التنظيمي للتسجيل البيني للمنتجات المالية بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية قبل أن يتخذ قراره اللازم بشأنه.
وسيناقش المجلس خلال هذه الجلسة، تقريرًا آخر ستقدمه اللجنة المالية والاقتصادية بشأن تعديل البند (ثالثًا) من المرسوم الملكي رقم (م/128) وتاريخ 13/ 11/ 1440هـ المتضمن استمرار اللجنة المشكّلة بموجب المادة (الثامنة والسبعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/58) وتاريخ 4/ 9/ 1427هـ بالنظر في طلبات تعويض المقاولين والمتعهدين المقيدة لدى اللجنة قبل نفاذ نظام المنافسات الجديد.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، يناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443/ 1444هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير ستقدمه لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق، قبل أن يتخذ قراره اللازم بشأنه.. كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر ستقدمها لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما أبداه أعضاء المجلس في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443/ 1444هـ قبل أن يصدر قراره اللازم بشأنه.
وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة العادية العاشرة من السنة الرابعة للدورة الثامنة التي يعقدها مجلس الشورى يوم الثلاثاء، يناقش المجلس التقرير السنوي لوزارة السياحة للعام المالي 1443/ 1444هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير ستقدمه إلى المجلس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للوزارة.
كما يناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقريرَ السنوي للهيئة السعودية للبحر الأحمر للعام المالي 1443/ 1444هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير ستقدمه لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ما تَضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وفي هذه الجلسة يستمع المجلس إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية بشأن ما أبداه أعضاء المجلس في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء تجاه ما تَضَمنه التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1443/ 1444هـ قبل أن يصدر قراره اللازم بشأنه، كما يستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما أبداه أعضاء المجلس في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء تجاه ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الاستثمار للعام المالي 1443/ 1444هـ قبل أن يصدر قراره اللازم بشأنه.