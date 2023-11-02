تعويض المقاولين وتسجيل المنتجات المالية والسياحية في جلستين مرتقبتين لـ"الشورى"

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة، يناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق التنمية الثقافي للعام المالي 1443/ 1444هـ؛ وذلك بعد أن يستمع إلى تقرير ستقدمه لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق، قبل أن يتخذ قراره اللازم بشأنه.. كما يستمع المجلس خلال هذه الجلسة إلى وجهة نظر ستقدمها لجنة التجارة والاستثمار بشأن ما أبداه أعضاء المجلس في جلسة سابقة من ملحوظات وآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1443/ 1444هـ قبل أن يصدر قراره اللازم بشأنه.