4 آلاف معتكف يقضون العشر الأواخر من رمضان في المسجد النبوي

وهيّأت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، كل الخدمات والتسهيلات لاستقبال 4 آلاف معتكف من الرجال والنساء، والتي تتضمن خدمات السقيا، وتقديم وجبات الإفطار والسحور والمشروبات الساخنة والباردة، وخدمات النظافة، إضافة إلى تقديم سلسلة من المحاضرات العلمية والإرشادية للمعتكفين بعدة لغات، وقد خُصص السطح الغربي من المسجد النبوي للمعتكفين من الرجال، والقسم الغربي من المسجد للنساء.