4 أسباب وراء "شتاء السعودية شحيح الأمطار".. اعرف

عاشت العديد من مناطق شبه الجزيرة العربية، حالة من الانحباس المطري أو قلة الحالات الماطرة خلال فصل الشتاء، وقد أدى ذلك إلى تفكك التربة وزيادة في عدد وشدة الموجات الغبارية.
وبحسب السجلات الجوية؛ فإن أكثر المناطق التي عانت شح الأمطار خلال فصل الشتاء الماضي، هي المملكة العربية السعودية؛ وتحديدًا المنطقة الجنوبية، ومناطق واسعة من الغربية عدا سواحل البحر الأحمر، وأجزاء مختلفة من المنطقة الوسطى بما في ذلك العاصمة الرياض، إضافة إلى الأجزاء الشرقية من العراق وبغداد؛ فيما هطلت كميات أمطار متساوية بأعلى من المعدلات المعتادة في أجزاء من الجوف والحدود الشمالية وسواحل المدينة المنورة، إضافة إلى الكويت وأجزاء محدودة من سلطنة عمان وشمال العراق، وتجدر الإشارة إلى تأثر الشرقية والقصيم بحالة ماطرة أواخر العام 2021.
أما السمة الغالبة منذ بداية فصل الشتاء حتى الآن؛ فهي ندرة أو قلة عدد الحالات الماطرة الرئيسية، ويعود ذلك إلى العديد من العوامل والظروف الجوية المباشرة وغير المباشرة بنسب متفاوتة؛ بحسب ما ذكره موقع "طقس العرب":
المرتفع الجوي شبه المداري
أدى تمركز هذا المرتفع في طبقات الجو العالية في مناطق واسعة من وسط وشرق شبه الجزيرة العربية، إلى وضع ما يشبه حاجز الصد أمام الأحواض الجوية الباردة من الشمال، وكسر التيارات النفاثة جنوبًا؛ مما حد بشكل كبير من تفاعل الضغط الجوي السطحي على نحو جيد، وتشكل الحالات الماطرة الشاملة أو الرئيسية؛ لا سيما المناطق الرئيسية من الغربية والوسطى، كما عانت المنطقة من عدم تعمق واندفاع قوي من الأساس للمنخفضات الجوية العلوية من البوابة الشمالية والغربية بشكل مناسب.
الضغوط الجوية السطحية
ونتيجة لتوزيع الكتل الهوائية والضغط الجوي في الغلاف الجوي، وتحديدًا في الطبقات العالية منه؛ حدث امتلاء للضغط الجوي في شمال الجزيرة العربية، على حساب تمركز الضغط الجوي المنخفض في الجنوب، ويعني ذلك هبوب رياح شمالية جافة وباردة خاصة على العراق وأجزاء من السعودية؛ حيث يؤدي انخفاض قيم الضغط الجوي في الربع الخالي إلى الحد من توغل الرياح الرطبة من بحر العرب.
درجات الحرارة السطحية لبحر العرب وشمال المحيط الهندي
أدى تواجد المياه الباردة في بحر العرب منذ خريف 2021، إلى تقليل وضعف كبير في كمية بخار الماء الواصل لداخل الجزيرة العربية، ونتج عن ذلك الأمر ضعف كبير في تفاعل السحب الماطرة مع حالة امتداد بعض الأحواض الجوية الباردة من الشمال.