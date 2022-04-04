4 أسباب وراء "شتاء السعودية شحيح الأمطار".. اعرف

المرتفع الجوي شبه المداري

أدى تمركز هذا المرتفع في طبقات الجو العالية في مناطق واسعة من وسط وشرق شبه الجزيرة العربية، إلى وضع ما يشبه حاجز الصد أمام الأحواض الجوية الباردة من الشمال، وكسر التيارات النفاثة جنوبًا؛ مما حد بشكل كبير من تفاعل الضغط الجوي السطحي على نحو جيد، وتشكل الحالات الماطرة الشاملة أو الرئيسية؛ لا سيما المناطق الرئيسية من الغربية والوسطى، كما عانت المنطقة من عدم تعمق واندفاع قوي من الأساس للمنخفضات الجوية العلوية من البوابة الشمالية والغربية بشكل مناسب.