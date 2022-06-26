4 أصبحوا 150.. "مشاة الفجر" تتمكّن من استقطاب هواة المشي

وأضاف: "كانت البداية من خلال أربعة معلمين كانوا يمشون معًا، ويطبقون تمارين مختلفة، ثم انضممت إليهم، ومن ثم أنشأنا الفريق في تطبيق "الرياضة للجميع" بتاريخ 2021/1/4 وتم اعتماده، وسرعان ما بدأ ينضم إلينا أشخاص جدد في كل يوم حتى وصلنا الآن إلى 100 عضو في قروب "واتساب" إلى جانب أكثر من 139 عضوًا منضمين عبر التطبيق".