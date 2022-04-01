مع كل عام وفي رمضان تسعى هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى استقطاب أعمال وبرامج مميزة، ترقى لذائقة المشاهد السعودي، وفي رمضان 2022 أطلقت الهيئة دورتها البرامجية الأضخم بتاريخها، من بينها 4 أعمال درامية حصرية على قناتي "السعودية – SBC" وهي: مشراق، الزاهرية، سكر سادة، نتفلوركس.
ويعرض حصرياً على قناة السعودية 1 المسلسل "مشراق" بطولة الفنان راشد الشمراني، وبكتابة وفكرة شباب وشابات سعوديين، يقدم حلقات منفصلة كوميدية ودراما تناقش قضايا اجتماعية مختلفة بطريقة غير تقليدية، ويشارك في العمل نخبة من النجوم في عالم التمثيل.
وإلى حقبة الثمانينات، يعرض مسلسل "الزاهرية" بطولة عبدالإله السناني، أول إنتاج تلفزيوني للمملكة يتناول حقبة تاريخية ومع دخول الطفرة في ذلك الوقت، تعيد المشاهد إلى فترة مهمة بتفاصيلها الثقافية العميقة، وتم تصويره في بلدة سعودية تظهر لأول مرة في إطار درامي.
وفي وجبة كوميدية خفيفة، يأتي مسلسل "سكر سادة" من بطولة أسعد الزهراني على شكل "اسكتشات" قصيرة في كل حلقة تشمل 5-6 اسكتشات، بمدة حلقة لا تتجاوز 25 دقيقة، وبعدد 30 حلقة، ويتناول مسلسل "سكر سادة" مواقف من حياة المجتمع السعودي في مجموعة اسكتشات تناقش بأسلوبها الدرامي وحبكتها الكوميدية غالباً القضايا المختلفة.
ومن الكوميديا السعودية إلى الخليجية، حيث يعرض مسلسل نتفلوركس من بطولة عبدالناصر الدرويش، ليقدم نقداً ساخراً للمنصة العالمية نتفلكس بطابع كوميدي من خلال مجموعة من القصص المنوعة نراها بنفس تصميم واجهة نتفلكسولكن بمحتوى كوميدي مختلف.
يذكر أن الأعمال الدرامية التي ستعرض على القنوات السعودية، 9 أعمال منها 4 حصرية و5 بالتزامن مع قنوات أخرى، يأتي ذلك في إطار حرص هيئة الإذاعة والتلفزيون على تقديم باقة متنوعة تساهم في جذب المشاهد السعودي والخليجي والعربي.