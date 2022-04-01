مع كل عام وفي رمضان تسعى هيئة الإذاعة والتلفزيون إلى استقطاب أعمال وبرامج مميزة، ترقى لذائقة المشاهد السعودي، وفي رمضان 2022 أطلقت الهيئة دورتها البرامجية الأضخم بتاريخها، من بينها 4 أعمال درامية حصرية على قناتي "السعودية – SBC" وهي: مشراق، الزاهرية، سكر سادة، نتفلوركس.