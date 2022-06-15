4 جهات تعلن رسميًّا إطلاق برنامج دعم نشاط توصيل الطلبات بعد انتهاء الفترة التجريبية والتأكد من الجاهزية

من جهته بيّن "هدف" أن ضوابط الدعم في البرنامج، تشترط أن يكون المتقدم بطلب الدعم سعودي الجنسية (ذكرًا أو أنثى)، وأن يصدر وثيقة "عمل حر" سارية من خلال بوابة العمل الحر عبر الرابط freelance.sa، وألا يقل عمره عن (18) سنة ولا يزيد على (60) سنة، وألا يكون على رأس العمل حاليًا سواءً في القطاع الخاص أو الحكومي.