4 ساعات بين الصباحية والمسائية.. "تعليم مكة" تعلن الدوام الدراسي خلال رمضان

حدّدت إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرّمة؛ زمن الحصة الدراسية في المدارس الصباحية خلال شهر رمضان المبارك بـ 35 دقيقة، و30 دقيقة في المدارس الصباحية المشتركة، وكذلك في المدارس المسائية.
ويبدأ اليوم الدراسي في المدارس الصباحية، والصباحية المشتركة عند الساعة التاسعة صباحاً، بحيث ينتهي في غير المشتركة عند الساعة (1:20) وفي المشتركة عند الساعة (12:45).
بينما يبدأ الدوام في المدارس المسائية عند الساعة الواحدة ظهراً، وينتهي عند الساعة الخامسة عصراً.
يأتي ذلك بحسب التعميم الذي أصدرته إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرّمة، إلى الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس الحكومية والأهلية والتعليم العالمي الأجنبي "بنين - بنات" في جميع المراحل الدراسية "الثانوية - المتوسطة - والابتدائية- الطفولة المبكرة - رياض الأطفال".