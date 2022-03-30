4 ساعات بين الصباحية والمسائية.. "تعليم مكة" تعلن الدوام الدراسي خلال رمضان

ويبدأ اليوم الدراسي في المدارس الصباحية، والصباحية المشتركة عند الساعة التاسعة صباحاً، بحيث ينتهي في غير المشتركة عند الساعة (1:20) وفي المشتركة عند الساعة (12:45).