4 ساعات لاستئصال 45 ورمًا ليفيًّا والمحافظة على الرحم لسيدة بـ"رعاية الرياض"

واستغرقت العملية قرابة 4 ساعات، وتم فيها استئصال 45 ورمًا ليفيًّا، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح دون حدوث أي مضاعفات، مع الحفاظ على الرحم وقدرة المريضة على الإنجاب، وتم ذلك بفضل الله ثم الإمكانيات المتوافرة بمستشفيات "رعاية" وتجهيزها بأفضل التقنيات التشخيصية والعلاجية، لتكتشف وتعالج جميع المشاكل الصحية، وأيضًا وجود كادر طبي متمرس بخبرات وشهادات عالية في كل التخصصات الطبية.