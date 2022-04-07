4 ساعات لاستئصال 45 ورمًا ليفيًّا والمحافظة على الرحم لسيدة بـ"رعاية الرياض"

نجح أطباء بمستشفيات "رعاية" (مستشفى رعاية الرياض)، في إجراء عملية استئصال أورام ليفية معقدة لمريضة كانت تعاني منها لفترة طويلة.
وقام الدكتور عبدالعزيز بن صالح العبيد استشاري الأورام النسائية مع الفريق الطبي بمستشفيات رعاية (مستشفى رعاية الرياض)، بإجراء العملية للمريضة التي كانت تعاني من انتفاخ في البطن والحوض ونزيف متكرر.. وبعد الفحوصات السريرية والأشعة المغناطيسية، تَبَين أنها تعاني من تضخم في الرحم لوجود أورام ليفية متفاوتة الأحجام أدت إلى معاناتها المستمرة.
وباشر الدكتور "العبيد" إجراء العملية واستئصال الأورام؛ خاصة أن المريضة كان لها تاريخ مرضي سابق في استئصال أورام ليفية من قبلُ في مستشفى آخر.
واستغرقت العملية قرابة 4 ساعات، وتم فيها استئصال 45 ورمًا ليفيًّا، وتكللت -ولله الحمد- بالنجاح دون حدوث أي مضاعفات، مع الحفاظ على الرحم وقدرة المريضة على الإنجاب، وتم ذلك بفضل الله ثم الإمكانيات المتوافرة بمستشفيات "رعاية" وتجهيزها بأفضل التقنيات التشخيصية والعلاجية، لتكتشف وتعالج جميع المشاكل الصحية، وأيضًا وجود كادر طبي متمرس بخبرات وشهادات عالية في كل التخصصات الطبية.