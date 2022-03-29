4 عمليات منظار نادرة لاستئصال الغدة الزعترية بمجمع الملك عبدالله بجدة

وقال الدكتور هاني صعيدي استشاري جراحة الصدر ورئيس قسم العمليات إن عملية استئصال الغدة الزعترية من العمليات النادرة جدًا، مبينًا أن المجمع أجرى خلال العام الماضي أربع عمليات فقط لاستئصال الغدة الزعترية، مشيرًا إلى أن العمليات تحتاج إلى فرق طبية ذي مؤهلات عالية و مدرب تدريبًا جيدًا، ومستشفيات مُجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، وبأفضل التقنيات الحديثة.