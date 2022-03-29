4 عمليات منظار نادرة لاستئصال الغدة الزعترية بمجمع الملك عبدالله بجدة

نجح مجمع الملك عبدالله الطبي في إجراء أربع عمليات منظار نادرة لاستئصال الغدة الزعترية عبر المنظار الجراحي، تكللت جميعها بالنجاح ومُنهيًا بذلك بعد توفيق الله معاناة أربع حالات مرضية تعاني بسبب الوهن العضلي الوبيل.
وفي التفاصيل؛ راجعت الحالات عيادات مركز العلوم العصبية بالمجمع، حيث تمت مناظرة الحالات حسب مواعيد المراجعات المجدولة لكل حالة في عيادات المركز الخارجية، وأُجريت لهم الفحوص الطبية اللازمة وتشخيصهم مبدئيًا ووضع الخطة العلاجية الدوائية لهم لحين استقرار وضعهم الصحي.
بعدها تم تقييم الحالات واستكمال كل الفحوص الطبية اللازمة منها الأشعة المقطعية، والتي أظهرت اشتباه تضخم في الغدة الزعترية، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود ورم في النصف السفلي، الأمر الذي استدعى الفريق الطبي المعالج إلى تحويلهم إلى قسم جراحة الصدر لتشكيل فريق طبي يدرس الملفات الطبية للحالات.
وبعد دراسة الملفات الطبية للحالات، توافق رأي الفريق الطبي على أن يتم التدخل عبر المنظار الجراحي وهو السبيل الأمثل لعلاج جميع الحالات، وبعد شرح تفاصيل ومراحل الخطة العلاجية للمرضى، واتخاذ الترتيبات اللازمة، أُجريت عملية استئصال للغدة الزعترية وذلك عبر المنظار الجراحي، وتكللت بالنجاح الكامل دون حدوث مضاعفات ولله الحمد، حيث تم كتابة إذن الخروج الطبيعي لهم بعد مرور 48 ساعة من إجراء العملية وهم يتمتعون بصحة جيدة.
وقال الدكتور هاني صعيدي استشاري جراحة الصدر ورئيس قسم العمليات إن عملية استئصال الغدة الزعترية من العمليات النادرة جدًا، مبينًا أن المجمع أجرى خلال العام الماضي أربع عمليات فقط لاستئصال الغدة الزعترية، مشيرًا إلى أن العمليات تحتاج إلى فرق طبية ذي مؤهلات عالية و مدرب تدريبًا جيدًا، ومستشفيات مُجهزة بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة، وبأفضل التقنيات الحديثة.
يُذكر أن مجمع الملك عبدالله الطبي أجرى خلال الأسبوع الماضي ١١٥ عملية في ١٢ تخصصًا طبيًا.