4 عوامل ترفع سعر الدواجن والبيض عالميًّا.. زيادة تكلفة الشحن 100٪ والأعلاف 55٪

يُذكر أن رئيس لجنة منتجي الدواجن في اتحاد الغرف السعودية، المهندس محمد البلوي، أكد في تصريح له الثلاثاء الماضي أن زيادة أسعار منتجات الدواجن في السعودية تأثرت بارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار الأعلاف عالميًّا وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية. مشيرًا إلى اعتماد تربية الدواجن بنحو 75٪ على الذرة وفول الصويا، اللذين سجَّلا زيادة في أسعارهما بمقدار الضعف.