4 عوامل ترفع سعر الدواجن والبيض عالميًّا.. زيادة تكلفة الشحن 100٪ والأعلاف 55٪

تسببت 4 عوامل رئيسية في ارتفاع أسعار الدواجن والبيض عالميًّا هي: ارتفاع أسعار الأعلاف (الذرة وفول الصويا)، وارتفاع تكلفة الشحن، وزيادة أسعار التأمين على الناقلات.
وأكد المهندس خالد الصانع، المدير العام لشركة الوادي للدواجن، أن مدخلات الأعلاف للدواجن (الذرة وفول الصويا) شهدت ارتفاعًا كبيرًا في أسعارها.
وبيَّن الصانع تسجيل الذرة الصفراء زيادة من 1090 ريالاً للطن الواحد إلى 1690 ريالاً للطن في شهر إبريل 2022 الجاري بنسبة ارتفاع 55٪، كما ارتفع فول الصويا من 1980 ريالاً للطن الواحد إلى 2650 ريالاً للطن هذا الشهر مسجِّلة بذلك ارتفاعًا بنسبة 33٪ نتيجة تأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية.
كما ارتفعت أسعار بيض التفقيس لإنتاج صوص الدجاج اللاحم (من 1.13 ريال إلى 1.58 ريال للبيضة) نتيجة انتشار إنفلونزا الطيور في بعض دول أوروبا وأمريكا.
ولفت مدير شركة الوادي للدواجن إلى زيادة تكاليف الشحن من 116 ريالاً للطن الواحد إلى 236 ريالاً للطن، وكذلك زيادة أسعار التأمين على الناقلات البحرية؛ وانعكست هذه التكاليف على الأسعار النهائية للمنتجين، وتأثَّر منتجو الدواجن كافة.
من جهته، أكد المهندس عبدالله الحميدان، المدير التنفيذي لشركة الدوحة للدواجن، أن أسعار أعلاف الدواجن شهدت ارتفاعًا كبيرًا مؤخرًا، مشيرًا إلى ارتفاع أسعار الصوص وبيض التفقيس؛ إذ يعدان أحد عوامل ارتفاع الأسعار مؤخرًا.
يُذكر أن رئيس لجنة منتجي الدواجن في اتحاد الغرف السعودية، المهندس محمد البلوي، أكد في تصريح له الثلاثاء الماضي أن زيادة أسعار منتجات الدواجن في السعودية تأثرت بارتفاع تكاليف الإنتاج وزيادة أسعار الأعلاف عالميًّا وتأثيرات الأزمة الروسية الأوكرانية. مشيرًا إلى اعتماد تربية الدواجن بنحو 75٪ على الذرة وفول الصويا، اللذين سجَّلا زيادة في أسعارهما بمقدار الضعف.