4 فروع داخل المشاعر و3 سيارات متنقلة.. البريد السعودي يكمل استعداداته لخدمة الحجيج

ومن الخدمات، خدمة "حج بلا حقيبة"؛ حيث تتولى الخدمة الأولى توصيل حقيبة الحاج إلى مدينته قبل موسم الحج، بالتعاون مع مجموعة من شركات ومؤسسات حجاج الداخل؛ فيما تُقدم الخدمة الثانية توصيل حقيبة الحاج من أقرب فرع للبريد في مدينته إلى المشاعر المقدسة، وأما الخدمة الثالثة فهي توصيل حقيبة الحاج من مقر إقامته في المشاعر المقدسة بعد نهاية الحج إلى أقرب فرع للبريد السعودي "سبل" في مدينته، إضافة لخدمة بيع سندات الهدي والأضاحي والفدية من خلال التعاون مع البنك الإسلامي.