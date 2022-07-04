4 محطات رئيسة وأكثر من 20 مغذياً كهربائياً لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

وأوضح رئيس قسم الجهد المتوسط بإدارة الأعمال الكهربائية المهندس عبدالعزيز بن سلمان النمري؛ أن تغذية شبكة الكهرباء بالمسجد الحرام تتألف من: شبكة زيادة الموثوقية: وهي مخصّصة لأحمال الإنارة والتهوية والسلالم والمصاعد والصوت والكاميرات في المسجد الحرام، ويتم تأمين تغذية هذه الشبكة من أربع محطات رئيسة لشركة الكهرباء، من خلال عدد من المغذيات قادمة من هذه المحطات إلى (٣) محطات تحكم في المسجد الحرام، ويتم توزيعها على محطات التحويل الموجودة بعدة مواقع، وتحتوي على (40) محولاً بقدرات مختلفة (من ١٦٠٠ - ٢٥٠٠ ك.ف.أ) وجميع هذه المحولات تتم تغذيتها من مغذيين هما (أساسي واحتياطي).