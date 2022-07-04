4 محطات رئيسة وأكثر من 20 مغذياً كهربائياً لخدمة ضيوف الرحمن بالمسجد الحرام

تهتم الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة بوكالة الشؤون الفنية والتشغيلية والصيانة وإدارة المرافق، بالكهرباء في المسجد الحرام، ومتابعة الأعمال الكهربائية وتشغيلها، وفق المواصفات المعتمدة لها على مدار الساعة.
وأوضح رئيس قسم الجهد المتوسط بإدارة الأعمال الكهربائية المهندس عبدالعزيز بن سلمان النمري؛ أن تغذية شبكة الكهرباء بالمسجد الحرام تتألف من: شبكة زيادة الموثوقية: وهي مخصّصة لأحمال الإنارة والتهوية والسلالم والمصاعد والصوت والكاميرات في المسجد الحرام، ويتم تأمين تغذية هذه الشبكة من أربع محطات رئيسة لشركة الكهرباء، من خلال عدد من المغذيات قادمة من هذه المحطات إلى (٣) محطات تحكم في المسجد الحرام، ويتم توزيعها على محطات التحويل الموجودة بعدة مواقع، وتحتوي على (40) محولاً بقدرات مختلفة (من ١٦٠٠ - ٢٥٠٠ ك.ف.أ) وجميع هذه المحولات تتم تغذيتها من مغذيين هما (أساسي واحتياطي).
وأضاف النمري؛ أنه في حال وجود أي طارئ -لا سمح الله- يتم تأمين تغذية شبكة زيادة الموثوقية من محطة التوليد الاحتياطية بكدي، من خلال (٨) مولدات، قدرة المولد الواحد (4 م.ف.أ) خلال فترة (1 - 3) دقائق، ويتم تأمين الأحمال المهمة للفترة من بداية الانقطاع حتى دخول المولدات للخدمة، عبر وحدات التيار غير المنقطع (UPS) والموزعة في مواقع عدة بالمسجد الحرام، وتتم مراقبتها والتحكم فيها على النحو التالي: الجهد المتوسط من خلال نظام (Supervisory control and data acquisition) SCADA- الجهد المنخفض من خلال نظام Building management system) BMS.
وتقوم الرئاسة بتنفيذ التجارب التشغيلية للتغذية الكهربائية للحرم المكي، من خلال محطة كدي الاحتياطية، للتأكد من موثوقية سبل التغذية الكهربائية، ومحطات التغذية الرئيسة والفرعية بنظام محطات الموثوقية، وأنظمة التغذية الكهربائية الاحتياطية، مثل مولدات محطة كدي، ونظام التيار المستمر، لضمان عدم انقطاع التغذية الكهربائية، ولوحات النواقل الأوتوماتيكية بين وسائل التغذية المختلفة ((ATS))، وذلك بمشاركة عددٍ من الجهات المعنية.
وأشار النمري؛ إلى أن هذه الخدمات تأتي بتوجيهات من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، وفق تطلعات قيادتنا الحكيمة -أيدها الله- ومواكبة رؤية المملكة العربية السعودية 2030.