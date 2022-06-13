4 ملايين زائر استمتعوا بـ2800 فعالية خلال موسم جدة منذ انطلاقته

بلغ عدد الزوَّار لموسم جدة هذا العام 4 ملايين زائر من مختلف الأعمار والجنسيات منذ انطلاق فعالياته في مايو الماضي، وذلك في أجواء من الفرح والترفيه، والإقبال المتزايد من الزوَّار الذين تفاعلوا مع العروض الحية والتجارب العالمية التي تلبي الرغبات كافة.
وتفصيلاً، يؤكد تسجيل هذا الرقم القياسي من الزوار ما تتميز به مدينة جدة من مقومات تاريخية وثقافية وترفيهية، وأنها وجهة سياحية دائمة في المنطقة؛ إذ أسهم موسم جدة 2022 في تعزيز تلك المكانة وترسيخها، من خلال حجم الفعاليات التي تصل لـ2800 يوم فعالية، والتجارب والمعارض والمسرحيات والحفلات "العالمية" المقدمة للجمهور من داخل السعودية وخارجها.
وشهد موسم جدة تعددًا في عروضه، وتنوع خياراته، وأولوية أرقامه؛ إذ تضمن الموسم أكبر مدينة ألعاب متنقلة على البحر في المنطقة في "جدة بيير"، وأول قرية أنيمي من نوعها في العالم في "سيتي ووك"، كما شهد الموسم أكبر تجمع للحيوانات والطيور النادرة وتجارب السفاري في "جدة جنغل"، واشتمل على عدد من المطاعم والمقاهي العالمية الفاخرة في "نادي جدة لليخوت".
وتجسد التنوع في فعاليات الموسم من خلال العروض الثقافية في "جدة التاريخية"، والمعارض العالمية المميزة في "جدة سوبردوم"، والملتقيات الثقافية والفعاليات المتعددة في "حديقة الأمير ماجد"، والمطاعم والعروض والمتاجر في منطقة "جدة آرت بروميناد"، إضافة إلى مجموعة من الفعاليات والرياضات البحرية، وإقامة مسرحيات وحفلات فنية، وعدد من التجارب والفعاليات المشوقة بهوية تمزج بين الطابع الترفيهي والتثقيفي والسياحي والتاريخي.