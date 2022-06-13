4 ملايين زائر استمتعوا بـ2800 فعالية خلال موسم جدة منذ انطلاقته

وشهد موسم جدة تعددًا في عروضه، وتنوع خياراته، وأولوية أرقامه؛ إذ تضمن الموسم أكبر مدينة ألعاب متنقلة على البحر في المنطقة في "جدة بيير"، وأول قرية أنيمي من نوعها في العالم في "سيتي ووك"، كما شهد الموسم أكبر تجمع للحيوانات والطيور النادرة وتجارب السفاري في "جدة جنغل"، واشتمل على عدد من المطاعم والمقاهي العالمية الفاخرة في "نادي جدة لليخوت".